Venezuela veroordeelt sancties tegen Rusland

De Venezolaanse regering blijft een trouw bondgenoot van Rusland en veroordeelt de westerse sancties tegen het land vanwege de oorlog in Oekraïne.

President Nicolas Maduro meldde op Twitter dat hij de economische betrekkingen met Rusland volledig overeind houdt.

Ook tegen Venezuela zijn er westerse sancties. Venezuela behoort samen met Cuba en Nicaragua tot de trouwste bondgenoten van Moskou in Latijns-Amerika. Het land heeft een reeks samenwerkingsverbanden met Rusland. Zo gingen vorig jaar weer Russische soldaten voor training naar Venezuela. Daarbij werd ook geoefend met het Venezolaanse leger.

Maduro had eerder al zijn steun uitgesproken voor Rusland na de invasie van Oekraïne. Hij heeft ook een telefoongesprek gehad met de Russische president Vladimir Poetin over de voorwaarden voor een stopzetting van het conflict in Oekraïne.

