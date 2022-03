OM: Peter R. de Vries al voor moord gevolgd in centrum Amsterdam

Het Openbaar Ministerie heeft de aanklacht tegen een van de verdachten van de moord op Peter R. de Vries uitgebreid met een voorverkenning.

Kamil E. (35) heeft De Vries volgens justitie gevolgd op de avond van 23 juni, na een optreden van de misdaadjournalist in het RTL-programma Boulevard. Dat bleek donderdag op de derde tussentijdse zitting tegen E. en medeverdachte Delano G. (22). E. is op de zitting aanwezig, G. bleef in zijn cel en laat zich vertegenwoordigen door zijn twee advocaten.

Peter R. de Vries werd op 6 juli vorig jaar van dichtbij neergeschoten in de Lange Leidsedwarsstraat in het centrum van Amsterdam. Ook toen had hij net een uitzending van RTL Boulevard achter de rug. De Vries wandelde van de studio naar de parkeergarage in de Lange Leidsedwarsstraat.



Voorverkenning

Volgens het OM is G. de schutter geweest en heeft E. opgetreden als chauffeur. Het tweetal werd enkele uren na de aanslag klemgereden op de A4 en aangehouden. De Vries bezweek negen dagen na de aanslag aan zijn verwondingen. De moord bracht een enorme schokgolf teweeg.

Eerder was al bekend dat E. voorverkenningen zou hebben uitgevoerd. Op 23 juni hebben beveiligingscamera’s geregistreerd hoe hij via de Prinsengracht en de Leidsestraat de Lange Leidsedwarsstraat inloopt. Hij loopt achter de studio van RTL Boulevard langs en volgt De Vries als die naar de parkeergarage loopt. Als De Vries in de garage is, kijkt E. naar binnen, aldus het OM.



Berichten

Het OM citeerde enkele berichten die de verdachten in de aanloop naar de moord hebben uitgewisseld. "Het gemak en de koelbloedigheid waarmee ze spreken over leven en dood geeft een macaber beeld", aldus de officier van justitie. Een vooralsnog onbekend gebleven man (door justitie aangeduid als NN-man) schrijft onder meer, als hij een foto van De Vries stuurt: "Deze hond moet je hebben." G. antwoordt: "Bro, ik schiet die kk ding dwars door zijn kk lichaam." 'Kk' is de schrijfwijze in straattaal voor 'kanker'.



In een telefoon die bij de verdachten in de auto is gevonden, trof de recherche nog een bericht van G. "Bro, die kogel ging dwars door zijn hoofd. Twee keer. Alles spoot. Kk mooi." Het zijn teksten die volgens het OM de volstrekte gewetenloosheid onderstrepen waarmee de verdachten te werk zijn gegaan.

De rechtbank Amsterdam wil de strafzaak tegen de twee verdachten op 7 en 15 juni inhoudelijk behandelen. De uitspraak staat gepland op 7 juli.

