China ontkent verzoek aan Rusland over uitstel invasie Oekraïne

China ontkent dat het Rusland heeft gevraagd te wachten met de invasie in Oekraïne tot na de Olympische Winterspelen in Beijing.

Een inlichtingenrapport over het vermeende verzoek waar de krant The New York Times over heeft geschreven, wordt omschreven als "nepnieuws".

In het rapport staat dat hoge Chinese functionarissen begin februari met het verzoek kwamen. Beijing zou enige kennis hebben gehad van de plannen van Rusland voordat het Oekraïne binnenviel. De informatie is volgens de Amerikaanse krant verzameld door "een westerse inlichtingendienst".

Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken heeft afkeurend gereageerd op de beschuldigingen. "Dit soort afleidingsmanoeuvres die de schuld verschuiven zijn ronduit verachtelijk", aldus een zegsman. Rusland viel Oekraïne vorige week binnen, vier dagen voor de sluitingsceremonie van de Spelen. Daarvoor verwierp Beijing de westerse waarschuwingen en omschreef die als een Amerikaanse hype.



Vorige maand spraken de Chinese president Xi Jinping en zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin een partnerschap "zonder grenzen" af. Beijing heeft de Russische invasie in Oekraïne niet veroordeeld, maar heeft ook niet zijn steun uitgesproken.

De Chinezen brachten woensdag geen stem uit toen de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties akkoord ging met een resolutie tegen de oorlog in Oekraïne.

