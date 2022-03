Frankrijk versoepelt coronaregels weken voor verkiezingen

Frankrijk versoepelt vanaf 14 maart de coronaregels, een kleine maand voor de presidentsverkiezingen van 10 april.

De versoepeling houdt in dat de vaccinatiepas alleen nog nodig is om verzorgingshuizen in te komen. Ook zijn mondkapjes alleen nog verplicht in het openbaar vervoer, verder niet meer.

"De gezondheidssituatie is aan het verbeteren", aldus premier Jean Castex. Frankrijk volgt het voorbeeld van meerdere Europese landen, zoals Nederland, die eerder al vergelijkbare versoepelingen hebben doorgevoerd.

Bronnen dichtbij president Emmanuel Macron meldden dat hij zich donderdag officieel verkiesbaar gaat stellen voor een tweede termijn als president.

