Inflatie Turkije stijgt tot 54 procent, hoogste niveau in 20 jaar

Het leven in Turkije is in een jaar tijd in doorsnee ruim 54 procent duurder geworden. De inflatie lag daarmee in februari op het hoogste niveau sinds 2002, aldus cijfers van het Turkse statistiekbureau Turkstat.

De Turkse inflatie is al langere tijd hoog en wordt net als in de rest van de wereld voortgestuwd door de sterke stijging van de energieprijzen, zeker na de inval van Oekraïne door Rusland. De forse stijging van de prijzen in februari was ook voorzien door economen, die rekening hielden met een inflatiecijfer van 52 procent. In januari bedroeg de inflatie op jaarbasis nog 48,7 procent. De inflatiecijfers in Turkije zijn niet onomstreden, zeker niet na het ontslag van het hoofd van het Turkse nationale statistiekbureau door president Recep Tayyip Erdogan eerder dit jaar. Oppositiepartijen beschuldigden het statistiekbureau ervan de cijfers te rooskleurig te brengen. De regeringspartij vindt juist weer dat de Turkse economische malaise wordt overdreven.

Door het ontslag van de baas van het statistiekbureau zijn de zorgen over de betrouwbaarheid van de gegevens alleen maar toegenomen. Olie

De centrale bank van Turkije houdt er rekening mee dat de inflatie aan het einde van het jaar op 23,2 procent zal liggen. Dat is nog altijd meer dan vier keer de doelstelling, nadat renteverlagingen in 2021 de lira hebben verzwakt.

De raming van de centrale bank hield echter rekening met een olieprijs van circa 80 dollar per vat. Door de oorlog in Oekraïne is de prijs voor olie hard opgelopen. Momenteel moet circa 114 tot 117 dollar per vat worden betaald. Daardoor stijgt ook de rekening voor Turkije voor de invoer van energie. De prijsstijgingen betekenen slecht nieuws voor de eventuele herverkiezing van president Erdogan volgend jaar. Door de oplopende kosten voor levensonderhoud brokkelt een deel van de steun voor hem af. Erdogan zei eerder deze week dat de inflatie tegen de zomer "onder controle" zal zijn. De president wil de goedkopere lira gebruiken om van Turkije een productiegrootmacht te maken en daarom staat een renteverhoging wat hem betreft niet op de agenda om de prijsstijgingen te beteugelen. © ANP 2022