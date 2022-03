Macron stelt zich herkiesbaar als Franse president

De Franse president Emmanuel Macron gaat zoals verwacht voor een tweede ambtstermijn.

Hij weigerde tot dusver zijn deelname aan de presidentsverkiezingen in april te bevestigen.

Hij heeft nu in een brief aan het Franse volk laten weten zich opnieuw verkiesbaar te stellen. Het schrijven werd door meerdere kranten gepubliceerd. Uit peilingen blijkt dat de 44-jarige sociaal-liberaal opnieuw zal worden verkozen. Macron won de verkiezingen in 2017 met een ruime meerderheid. Zijn grootste rivaal was toen de rechtste Marine Le Pen. Ook zij doet weer mee aan de verkiezingen en geldt opnieuw als belangrijkste uitdager.

De rechtse kiezers kunnen volgende maand ook stemmen op de radicaal-rechtse Éric Zemmour en de conservatieve Valérie Pécresse. De linkse partijen worden vertegenwoordigd door onder anderen socialist Anne Hidalgo, de burgemeester van Parijs. Kandidaten moeten zich uiterlijk vrijdag melden met minstens vijfhonderd steunbetuigingen om mee te kunnen doen aan de verkiezingen.



De eerste stemronde van de presidentsverkiezingen is op 10 april. Als niemand een absolute meerderheid van de stemmen krijgt, volgt twee weken later een nieuwe ronde. Dan kan alleen nog worden gekozen tussen de twee populairste deelnemers.

Het Franse volk mag kort daarna, in juni, opnieuw naar de stembus voor de parlementsverkiezingen.

