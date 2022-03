Meer dan 1200 migranten bestormen Spaanse exclave Melilla in Marokko

In het noorden van Marokko hebben zo'n 1.200 migranten geprobeerd om de Spaanse exclave Melilla binnen te komen.

Zo'n 350 migranten, grotendeels afkomstig uit Sub-sahara Afrika, slaagden er in over het 6-meter hoge hekwerk te klimmen dat Melilla afbakent.

Lokale autoriteiten werden overrompeld door het hoge aantal, het hoogste in enkele jaren tijd. Bewakingscamera's legden de pogingen van verscheidene groepen migranten vast.

Volgens de lokale overheid van Melilla zijn zo'n 350 migranten er in geslaagd voet aan grond te zetten in de exclave. Naar verluidt hadden de migranten schroeven aan hun schoenen vastgemaakt, waardoor ze gemakkelijker over de hekken konden klimmen.



Op sociale netwerken gaan beelden rond van juichende migranten, opgetogen omdat ze erin geslaagd zijn Spaans grondgebied te bereiken. De honderden migranten wachten nu in een detentiecentrum. Meerdere migranten werden al weggebracht en gedwongen om terug te keren naar Marokko.

Bij de grensbestorming raakten veel migranten gewond. Ook verschillende grenswachten riepen verschillende verwondingen op. Volgens de lokale overheid hadden sommige migranten stokken bij zich en gooiden ze stenen naar de grenswachten.

Behalve in Melilla proberen migranten vaak ook in Ceuta binnen te dringen. In mei vorig jaar veroorzaakte de grensbestorming een dieptepunt in de diplomatieke betrekkingen tussen Marokko en Spanje. In korte tijd trokken meer dan 8.000 migranten naar Ceuta.

