Marokko overweegt consumentensubsidies op onder meer brandstof in strijd tegen inflatie

De Marokkaanse regering bestudeert de mogelijkheid om subsidies te verstrekken op bepaalde producten om prijsstijgingen te compenseren.

Dat meldt regeringswoordvoerder Mustapha Baitas donderdag op een persconferentie na de zitting van de regeringsraad.

De regering onderzoekt momenteel meerdere mogelijkheden om de stijgende consumentenprijzen het hoofd te bieden. Door het wereldwijde economisch herstel vanwege de coronapandemie en de naderende vastenmaand Ramadan zijn consumentenprijzen van veel essentiële producten gestegen.

Tijdens de eerste ronde van de sociale dialoog waren vandaag meerdere vakbondsvertegenwoordigers aanwezig. Het huidige compensatiefonds ondersteunt momenteel de prijzen van tarwe, suiker en butaangas met een jaarlijkse injectie van 17 miljard DH (€ 1,59 miljard).



Het budget voor het compensatiefonds, zoals geraamd in de Staatsbegroting van 2022, houdt echter geen rekening met de impact van de stijging van tarwe- en olieprijzen op de internationale markten als gevolg van de droogte en de crisis tussen Rusland en Oekraïne.

De staat zou kunnen ingrijpen om de prijzen aan de pomp in toom te houden. Welke vorm de consumentensubsidies moeten krijgen is nog onduidelijk maar volgens Baitas is het de bedoeling dat vooral mensen die het nodig hebben worden geholpen, "en niet degenen die een 4X4 hebben", aldus Baitas.



Het tegengaan van handelaren die speculeren met prijzen voor voedingsproducten is een belangrijk onderdeel in de strijd tegen de prijsstijgingen. Voor veel essentiële producten in Marokko geldt een wettelijk bepaalde maximumprijs.

In de eerste twee maanden van dit jaar zijn 45.069 verkooppunten onderzocht, daarbij werden 1.436 overtredingen geregistreerd waarvan 110 door de rechtbank in behandeling zullen worden genomen.

