Tanger: politie arresteert Amerikaanse pedofiel

De politie in Tanger heeft woensdag een 52-jarige Amerikaan aangehouden die er van wordt verdacht een minderjarige te hebben aangerand.

De aanhouding gebeurde op verzoek van de Verenigde Staten (VS). De vermeende pedofiel word door de Amerikaanse justitie gezocht voor het seksueel misbruiken van een minderjarige in de VS.

De man ontvluchtte zijn land en belandde uiteindelijk in de Noord-Marokkaanse havenstad. Het is niet duidelijk wanneer de vermeende aanranding plaatsvond en hoe lang de Amerikaan in Tanger verbleef.

