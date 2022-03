Oekraïense ambassadrice Rabat: studenten kunnen studie hervatten zodra oorlog voorbij is

Zodra de oorlog in Oekraïne voorbij is kunnen Marokkaanse studenten hun studie in het Oost-Europese land weer voortzetten.

Dat zei de Oekraïense ambassadrice in Marokko, Oksana Vasylieva, in een emotioneel interview met nieuwsdienst Le360.

Vasylieva schat het totale aantal Marokkaanse studenten dat hun studie in haar land voortzet op ongeveer 9.000. "We gaan deze kwestie aankaarten bij de regeringen van de twee landen", heeft ze de afgelopen dagen talloze keren als antwoord herhaald als reactie op talrijke vragen en verzoeken van studenten en hun ouders.

Op de vraag of Marokkaanse geneeskundestudenten in Oekraïne de kans hebben gekregen om hun studie in Marokko voort te zetten, bleef de ambassadrice ontwijkend en zei dat "de oorlog die ons is opgelegd, moet stoppen zodat ze kunnen terugkeren.".



Betrekkingen

Marokkaanse studenten zijn de tweede buitenlandse gemeenschap die in Oekraïne is gevestigd, na India. Volgens de diplomate zijn deze studenten momenteel het onderwerp van overleg tussen Rabat en Kiev om hen de mogelijkheid te bieden Oekraïne te verlaten via buurlanden.

Marokko is de 5e Afrikaanse partner van Oekraïne. De waarde van de handel tussen de twee landen bedroeg in 2021 ruim $ 520 miljoen, waarvan $ 120 miljoen voor de export van Marokkaanse meststoffen, fosfaten, zeevruchtenproducten en textielproducten.



Het overgrote deel (54 procent) van de Oekraïense export naar Marokko bestaat uit granen. Marokko importeert daarnaast ook voedingsmiddelen zoals zonnebloemolie, evenals een gering aantal elektronische apparatuur.

"De oorlog is ons opgelegd omdat ons land zich meer Europees dan Russisch voelt", aldus Vasylieva.



