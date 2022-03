Marokko: organisaties roepen regering op sekswerkers, homo's en illegale immigranten op te nemen in universele gezondheidsdekking

De oproep vindt plaats ter gelegenheid van Zero Discrimination Day 2022.

Een groep verenigingen die zich inzet voor de strijd tegen AIDS en virale hepatitis heeft de regering opgeroepen kwetsbare bevolkingsgroepen op te nemen in de universele gezondheidszorg.

Het conglomeraat van maatschappelijke organisaties luidt de noodklok over het risico van uitsluiting van bevolkingsgroepen zoals sekswerkers, homoseksuele mannen, injecterende drugsgebruikers en illegale migranten uit sub-Sahara Afrika.

De groep is samengesteld uit verschillende NGO's, waaronder de Vereniging voor de strijd tegen AIDS (ALCS), de Hasnouna Vereniging ter ondersteuning van Drugsgebruikers (AHSUD) en de Nawara Verenging voor Gemeenschapsontwikkeling.



De verenigingen hebben een voorstel ingediend bij de fractievoorzitters in de twee kamers, evenals bij de ministeries van Volksgezondheid, Financiën, Binnenlandse Zaken, het ministerie van Solidariteit, Sociale Inclusie en Gezin, de Nationale Raad voor de Rechten van de Mens en de Sociaal Economische Raad.

De organisaties zijn van mening dat gezondheidsdekking een prioriteit is voor sociale bescherming van mensen die leven of getroffen zijn door HIV en virale hepatitis. De groepen hebben geen vakbond of vertegenwoordigend orgaan en dreigen als gevolg daarvan te worden uitgesloten van de universele gezondheidsdekking.



De verenigingen hekelen het gebrek aan transparantie en raadpleging van overheidssectoren die verantwoordelijk zijn voor de implementatie van universele gezondheidszorg en roepen de regering op om niet dezelfde fouten te herhalen.

"Het falen van RAMED heeft aangetoond in hoeverre de onzichtbaarheid en stigmatisering van sleutelpopulaties bijdraagt ​​aan het versterken van de structurele stigmatisering die hen treft.", leest de verklaring.

