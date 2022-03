4 manieren om de lucht in je woning te reinigen op een natuurlijke manier

Wist je dat de lucht in je huis 2 tot 5 keer giftiger en vervuilder kan zijn dan de lucht buiten?

Gezien hoeveel tijd we binnenshuis doorbrengen, vooral nu, is het belangrijk om ons in te spannen om de lucht in onze huizen schoner en veiliger te houden. De kans is dan ook groot dat je de beste luchtreiniger aan wilt schaffen. Eerst wil je natuurlijk wel de luchtkwaliteit testen. Dit is mogelijk met producten die je op de site van Portaalcheck kunt kopen, klik hier! Blijkt dat de kwaliteit van de lucht in je huis niet aan de standaarden voldoet? Schaf dan toch een luchtreiniger aan en/of gebruik de onderstaande natuurlijke manieren om de lucht te reinigen!

Koop een zoutlamp

Inderdaad, koop een zoutlamp! Ze werken als natuurlijke luchtreinigers omdat hun zoutkristallen helpen om waterdamp uit de lucht te halen, waardoor irriterende stoffen, ziekteverwekkers en allergenen in de lucht worden verminderd. Rustgevend om naar te kijken, Himalaya roze zoutlampen zijn geweldige luchtreinigers in termen van functionaliteit en decor. Je kunt ze zelfs 's nachts aan laten staan, omdat hun oranje gloed de slaaphormonen niet verstoort.

Denk aan kaarsen

Wie houdt er niet van een goede kaars? Welnu, de lucht in je huis hangt af van het type dat je ervoor verbrandt. Paraffinekaarsen zijn afgeleid van aardolie en geven benzeen, tolueen en roet af in de lucht. Bijenwaskaarsen daarentegen bevatten deze chemicaliën niet en werken als natuurlijke luchtreinigers. Dit doen ze door de lucht te ioniseren en giftige stoffen en andere componenten te neutraliseren. Als bonus: ze branden langzamer, waardoor je ze minder vaak hoeft te vervangen.



Ga voor ventilatie

Een groot probleem voor de luchtkwaliteit binnenshuis is een hoge vochtigheidsgraad, maar regelmatige ventilatie kan helpen om deze niveaus te verlagen en de lucht in je huis te zuiveren. Druppelopeningen kunnen de lucht die je inademt zuiveren en laten circuleren, terwijl afzuigventilatoren kunnen helpen verontreinigende stoffen naar buiten te transporteren. Maar de beste manier om je huis natuurlijk te ventileren is met een combinatie van verticale ramen en dakramen. Wanneer je beide opent, brengt een fenomeen dat het Stack-effect wordt genoemd, oudere, warmere lucht naar buiten door de dakramen, waardoor er ruimte wordt gemaakt voor koele, frisse lucht die door de ramen naar binnen kan komen.

Vergroen je huis

Dit doe je met kamerplanten! NASA ontdekte dat "kamerplanten de lucht in onze huizen en werkplekken kunnen zuiveren en verjongen, waardoor we worden beschermd tegen eventuele bijwerkingen van veel voorkomende gifstoffen zoals ammoniak, formaldehyde en ook benzeen." Kamerplanten zijn de beste natuurlijke manier om de gevolgen van luchtvervuiling binnenshuis tegen te gaan, vooral als je of een familielid een luchtwegaandoening heeft. Het wordt aanbevolen om ten minste één plant per 100 vierkante meter huis te hebben voor een efficiënte luchtreiniging in combinatie met een CO2 meter. Weten welke planten het beste werken? Kijk dan eens online! Hier vind je namelijk vele informatie van experts over de beste luchtzuiverende planten.

