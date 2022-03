RIVM: Aantal nieuwe coronagevallen schiet omhoog

Het coronavirus leeft weer op, zoals al was voorspeld. Tussen donderdagochtend en vrijdagochtend zijn 68.345 mensen positief getest op het virus.

Dat is het hoogste aantal sinds 12 februari, drie weken geleden. In de afgelopen zeven dagen heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 300.827 positieve tests geregistreerd, gemiddeld 42.975 per dag. Het gemiddelde ligt 15,5 procent hoger dan een week geleden. Voor het eerst in bijna drie weken is het gemiddelde op weekbasis gestegen.

De overheid hield er al rekening mee dat de versoepelingen van de coronaregels konden leiden tot een nieuwe opleving van het coronavirus. Daarom krijgen risicogroepen vanaf vrijdag opnieuw een boosterprik.



De Randstad

Amsterdam heeft de meeste positieve tests. In de hoofdstad is het coronavirus aangetroffen bij 2741 mensen. In Utrecht waren er 2099 bevestigde besmettingen en in Den Bosch 1747. Daarna volgen Breda (1610) en Groningen (1432). In het gebied waar veel mensen carnaval vieren, zijn meer plaatsen met veel positieve tests, zoals Maastricht (853), Land van Cuijk (784), Oss (675) en Roosendaal (653). Terschelling sluit de rij met drie positieve tests.

Het RIVM kreeg in de afgelopen dag bericht dat tien mensen aan de gevolgen van hun coronabesmetting zijn overleden. Onder hen zijn twee inwoners van Rotterdam. De gemeenten Den Haag, Eindhoven, Nijmegen, Berg en Dal, Hellendoorn, Steenwijkerland, Son en Breugel en De Bilt hadden elk een melding van een sterfgeval. Dat het overlijden van deze mensen nu is gemeld, wil niet zeggen dat ze in de afgelopen dag zijn gestorven.

In de afgelopen week registreerde het RIVM zestig sterfgevallen door corona, gemiddeld acht tot negen per dag. Het sterftecijfer schommelt de laatste week rond dat niveau.

