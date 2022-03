Israëlische premier ontmoet Poetin en biedt aan te bemiddelen

De Israëlische premier Naftali Bennett heeft zaterdag in Moskou een ontmoeting gehad met de Russische president Vladimir Poetin om de Oekraïne-crisis te bespreken.

Volgens zijn woordvoerder bood Bennet tijdens de ontmoeting aan te bemiddelen in het conflict tussen Rusland en Oekraïne.

Het is onduidelijk hoe Poetin daarop heeft gereageerd. Israël is de thuisbasis van een aanzienlijke groep immigranten uit de voormalige Sovjet-Unie. Tegelijkertijd is het zich bewust van de militaire steun van Moskou aan president Bashar al-Assad in buurland Syrië, waar Israël regelmatig doelen van Iran en Hezbollah aanvalt. Dat maakt communicatie en een goede relatie met Moskou voor Israël essentieel. Al is het alleen maar om te voorkomen dat Russische en Israëlische troepen elkaar per ongeluk beschieten.

Bennett sprak later telefonisch met de Oekraïense president Volodimir Zelenski, waarop hij naar Berlijn reisde voor gesprekken met de Duitse bondskanselier Olaf Scholz. Voor zijn vlucht naar Moskou had de Israëlische premier nog met de Franse president Emmanuel Macron gesproken. Die lichtte hem in over zijn eigen gesprekken met Poetin.



Derde overlegronde

Donderdag bood ook de Saoedische kroonprins Mohammed Bin Salman aan als bemiddelaar op te treden. Bin Salman deed die suggestie in een telefoongesprek met de Oekraïense president Volodimir Zelenski.



Ook de Turkse president Erdogan heeft meermaals aangeboden te bemiddelen tussen Oekraïne en Rusland. Turkije heeft goede betrekkingen met beide landen en wil dat zo houden. Zondag spreekt Erdogan telefonisch met Poetin.

Vrijdag gaf Oekraïne aan internationale bemiddeling te zoeken voor de gesprekken met Rusland over het beëindigen van de vijandelijkheden. "We vertrouwen de Russische Federatie helemaal niet", verklaarde een adviseur van Zelenski volgens Oekraïense media.

Maandag staat een derde overlegronde gepland tussen Rusland en Oekraïne. De gesprekken zullen waarschijnlijk opnieuw in Belarus zijn omdat Rusland andere landen afwijst.

