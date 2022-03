Rusland beschuldigt Oekraïne van het maken van een nucleaire bom

Volgens Rusland is Oekraïne bezig met de ontwikkeling van een nucleaire bom. De Russische staatspersbureau's TASS, RIA en Interfax citeerden een "vertegenwoordiger van een bevoegde instantie" in Rusland.

Op welke informatie de beschuldiging is gebaseerd vermeldden de media niet. De nucleaire wapens zouden worden ontwikkeld bij de Tsjernobyl-centrale, waar in 1986 de grootste kernramp ooit plaatsvond. De laatste nog werkende reactor werd in het jaar 2000 gesloten. De voormalige centrale en het gebied eromheen vielen afgelopen week in handen van het Russische leger.

Het zou gaan om een radioactieve bom op basis van plutonium. De Oekraïense regering heeft gezegd geen plannen te hebben om nucleaire wapens te houden. Het land deed in 1994, volgend op de val van de Sovjet-Unie, afstand van alle kernwapens.

Voorafgaand aan de invasie in Oekraïne beweerde de Russische president Vladimir Poetin al dat Oekraïne nucleaire wapens wilde maken, ter voorbereiding voor een aanval op Rusland. Bewijs gaf Poetin daar niet voor.

© ANP 2022