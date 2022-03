Snelst groeiende vluchtelingencrisis sinds Tweede Wereldoorlog

De Verenigde Naties melden dat de afgelopen tien dagen in totaal ruim 1,5 miljoen mensen uit Oekraïne zijn gevlucht.

Daarmee is het volgens de organisatie "de snelst groeiende vluchtelingencrisis sinds de Tweede Wereldoorlog".

Het aantal vluchtelingen dat vanuit Oekraïne in buurland Polen is aangekomen, is opgelopen tot bijna een miljoen, meldt de Poolse douane. Sinds het begin van de Russische invasie in Oekraïne hebben zich ongeveer 922.400 vluchtelingen in Polen gemeld.

Alleen al op zaterdag staken 129.000 mensen de grens over, melden de autoriteiten. Zondag zijn daar tot halverwege de ochtend nog eens bijna 40.000 vluchtelingen bij gekomen.



Het merendeel van de groep bestaat uit Oekraïners, hoewel er ook vluchtelingen uit onder meer Oezbekistan, Belarus, India, Nigeria, Algerije, Marokko en de Verenigde Staten tussen zitten.

Ook het aantal vluchtelingen in Duitsland neemt toe. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken zijn er inmiddels 37.786 Oekraïners in het land aangekomen, zo'n 10.000 meer dan een dag eerder. Veel van hen bevinden zich in de omgeving van de hoofdstad Berlijn.

