Erdogan heeft met Poetin gesproken en bemiddeling aangeboden

De Turkse president Erdogan heeft zondag met zijn Russische ambtgenoot Poetin gesproken over de oorlog in Oekraïne. Turkije biedt aan te bemiddelen tussen Oekraïne en Rusland.

Het land heeft goede betrekkingen met beide landen en wil dat zo houden. Erdogan heeft volgens meldingen voorafgaand aan het telefoongesprek gevraagd onmiddellijk een einde aan de strijd te maken en onderhandelingen "op hoog niveau" te beginnen.

Die moeten onder meer gaan over een blijvende wapenstilstand en over evacuaties van burgers. De onderhandelingen zouden in Turkije kunnen worden gehouden. De Turkse buitenlandminister Cavusoglu hoopt dat op een eerder geplande conferentie in Antalya, van 11 tot 13 maart, stappen in die richting kunnen worden gezet. De Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov heeft al gezegd dat hij komt.

De Israëlische premier Naftali Bennett heeft na terugkeer uit Moskou met de Oekraïense president Volodimir Zelenski getelefoneerd. Bennett had zaterdag een ontmoeting met president Vladimir Poetin om de Oekraïne-crisis te bespreken. Bennett was de eerste westerse leider die het Kremlin bezocht sinds Rusland 24 februari Oekraïne binnenviel.



In gesprek

Ook Bennett biedt aan te bemiddelen, maar het is niet duidelijk wat Poetin daarvan vindt. Bennett belde Zelenski voor de derde keer in 24 uur tijd. Zelenski zou graag willen dat zijn land en Rusland in Israël met elkaar in gesprek gaan. Momenteel zijn er af en toe Oekraïens-Russische gesprekken in het zuidoosten van Belarus, zeer tegen de zin van de Oekraïners. Belarus is een uitvalsbasis voor Russische eenheden die het noorden van Oekraïne zijn binnengevallen en dus niet neutraal.

Maandag staat een derde overlegronde gepland tussen Rusland en Oekraïne. De gesprekken zullen waarschijnlijk opnieuw in Belarus zijn.

