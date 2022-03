Poetin vertelt Macron hoe dan ook doelen te willen bereiken

De Russische president Vladimir Poetin benadrukte zondag dat Moskou van plan is zijn doelen in Oekraïne te bereiken, hetzij met diplomatie of met militaire middelen.

Dat meldt het Elysée nadat Poetin en zijn Franse ambtsgenoot Emmanuel Macron elkaar zondag opnieuw telefonisch hebben gesproken. Ook het Kremlin heeft het overleg bevestigd, dat 1 uur en 45 minuten duurde.

Aanleiding voor het gesprek was volgens het Élysée de waarschuwing van de Oekraïense president Volodimir Zelenski dat Poetin de haven van Odessa wil bombarderen. Odessa is met ruim 1 miljoen inwoners de grootste havenstad van Oekraïne. Op welke informatie de waarschuwing van Zelenski is gebaseerd, is niet bekend. Macron sprak tegen Poetin zijn zorgen uit over de mogelijk op handen zijnde bombardementen.

Macron verklaarde ook hoe belangrijk het is om via onderhandelingen een oplossing te vinden voor de oorlog in Oekraïne. Hij maande Poetin verder om de nucleaire installaties van Oekraïne te beschermen. Poetin gaf aan dat het "niet zijn bedoeling was" om Oekraïense nucleaire sites aan te vallen. Zondag meldde de VN-atoomwaakhond IAEA dat Oekraïne heeft aangegeven dat het beheer van de kerncentrale van Zaporizjza, de grootste van Europa, nu in handen is van een Russische commandant.



Doelstellingen

Macron vond Poetin "zeer vastbesloten om zijn doelstellingen te bereiken", ook over "wat de Russische president de 'denazificatie' en de 'neutralisatie' van Oekraïne noemt", verklaarde een Elysée-medewerker tegen persbureau AFP.

Poetin herhaalde ook zijn eis om erkenning van het Oekraïense schiereiland de Krim als Russisch grondgebied. Rusland annexeerde de Krim in 2014. Ook eist Poetin erkenning van twee Oekraïense oostelijke regio's, die Rusland als staten heeft erkend, Donetsk en Loehansk.



Het was de vierde keer sinds de invasie op 24 februari dat Macron en Poetin elkaar belden. De vorige keer was donderdag. Dat telefoongesprek duurde anderhalf uur. Na afloop zei de Franse president dat Poetin heel Oekraïne wil veroveren en dat het ergste nog moet komen.

Eerder op zondag sprak Poetin al met de Turkse president Erdogan. In dat gesprek riep Erdogan de Russische president op tot een wapenstilstand in Oekraïne. Poetin zei dit alleen te willen als Oekraïne "stopt met vechten".

