Marrakech gestart met aanleg ondergrondse vuilcontainers

De gemeente Marrakech is gestart met het aanleggen van ondergronds vuilcontainers voor huishoudelijk afval.

In de eerste fase zullen in 15 delen van stadsdeel Ménara 40 vuilcontainers met een omvang van drie kubieke meter worden geplaatst. Andere delen van de stad volgen in een later stadium.

Het verplaatsen van het huishoudelijke afval naar ondergrondse containers moet helpen de uitstoot van gassen en stankoverlast te verminderen en de algehele uitstraling van de toeristische hoofdstad te verbeteren.

