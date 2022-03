Buitenlandministers Rusland en Oekraïne treffen elkaar in Turkije

De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov en zijn Oekraïense ambtgenoot Dmitro Koeleba ontmoeten elkaar donderdag in het zuiden van Turkije om te praten over Oekraïne.

Hun Turkse collega Mevlut Cavusoglu heeft dat gemeld en Moskou heeft de afspraak volgens Russische media bevestigd.

Koeleba zei dit weekend open te staan voor gesprekken met Lavrov, zolang die "betekenisvol" zijn. Cavusoglu neemt de rol van bemiddelaar op zich.

NAVO-lidstaat Turkije had eerder bemiddeling in het conflict aangeboden en sprak de hoop uit dat op een eerder geplande conferentie in de Zuid-Turkse kustplaats Antalya stappen kunnen worden gezet. Ankara onderhoudt goede relaties met beide landen.



President Recep Tayyip Erdogan vroeg zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin vorige week telefonisch de oorlog te beëindigen en op hoog niveau te gaan onderhandelen over een blijvende wapenstilstand en evacuaties van burgers. Tijdens dat gesprek zou de afspraak voor de ontmoeting van de buitenlandministers overeen zijn gekomen.

Maandagmiddag staat een derde overlegronde gepland tussen Rusland en Oekraïne in Belarus. De verwachtingen zijn niet hooggespannen.

