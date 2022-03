Saoedi-Arabië zet streep door meeste coronamaatregelen

De Saoedische autoriteiten hebben versoepelingen aangekondigd die de bedevaart naar Mekka aanzienlijk zullen vergemakkelijken

Zo worden gevaccineerde reizigers niet meer onderworpen aan een testplicht of quarantaine, is het dragen van een mondkapje buiten niet meer verplicht en vervalt de anderhalve meterregel, ook in moskeeën.

De versoepelingen werden zaterdag aangekondigd door het Saoedische Ministerie van Binnenlandse Zaken en werden meteen van kracht. Op afgesloten plaatsen blijft het dragen van een mondkapje wel verplicht.

Verwacht wordt dat de versoepelingen de aanstaande Hadj-bedevaart zullen vergemakkelijken. De jaarlijkse pelgrimstocht naar Mekka werd zwaar getroffen door de coronapandemie.



In 2021 hadden slechts 60.000 Saoediërs en buitenlandse ingezetenen toestemming om deel te nemen. In het pre-pandemische 2019 bedroeg het aantal nog ruim 2,5 miljoen.

Het Islamitische land van 34 miljoen inwoners registreerde in de afgelopen dagen enkele honderden nieuwe coronabesmettingen. Sinds het begin van de pandemie heeft Saoedi-Arabië zo'n 748.000 besmettingen geregistreerd, waaronder ruim 9.000 doden.

