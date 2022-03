Turkse Bayraktar-drones van groot belang voor Oekraïens leger

Turkse drones hebben voor tientallen miljoenen euro's aan Russische tanks, pantsers en raketlanceerders verwoest.

Defensiespecialisten zeggen dat de Bayraktar TB2, een drone van Turkse makelij die uitgerust is met vier lasergeleide raketten, een belangrijke bijdrage levert aan het bellemeren van de Russische invasie.

De drone is broodnodig want Oekraïne is in de lucht niet zo sterk als Rusland. De drones van de Turken lenen zich daarnaast ook goed voor het verhogen van het moreel van het Oekraïense leger want voor hen is niets zo bemoedigend als beeld van Russische troepen die in de rookwolk van een explosie verdwijnen.

Oekraïne had voor het losbarsten van het conflict een twintigtal van de onbemande vliegtuigen maar daar is vorige week een levering bijgekomen, over cijfers wordt echter niet gecommuniceerd.



De fabrikant is Baykar, een Turks defensiebedrijf dat wordt geleid door de familie Bayraktar, van wie zoon Selçuk (42) Chief Technology Officer is. Selçuk wordt beschouwd als architect van Turkije's eerste eigen droneprogramma en staat door zijn huwelijk met Erdogans dochter Sümeyye (36) dicht bij het Turkse staatshoofd.

Goedkoper

De Bayraktar TB2 kost zo'n € 10 miljoen per stuk, inclusief munitie en andere benodigdheden. Een duur prijskaartje maar alsnog tien keer goedkoper dan een Amerikaanse Reaper.



Behalve aan het Turkse en het Oekraïense leger is de TB2 onder meer ook al aan het leger van Azerbeidzjan verkocht. Tijdens de oorlog die dat land in 2020 van Armenië won, was de drone beslissend.

Ook de Marokkaanse luchtmacht beschikt over de Turkse vechtmachines. De onbemande vliegtuigen stellen Marokko in staat de zuidelijke grenzen te verdedigen tegen gewapende separatisten van het Polisario-Front.

© Anadolu/Parool/TelQuel 2022