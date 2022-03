Droogte in Marokko: vee wordt aangeboden voor 20 DH per stuk (video)

Boeren en fokkers in Marokko zijn ten einde raad en doen noodgedwongen afstand van hun vee.

Door het gebrek aan water en voeder kunnen boeren hun vee niet meer voeren. Op de veemarkt in Ziaida (nabij Benslimane), een van de grootste weekmarkten van Marokko, worden schapen soms wel aangeboden voor 20 DH (€ 1,80) per stuk.

"Het vee is verloren omdat er geen regen is gevallen. Voedsel voor onze dieren is erg duur. Er is geen graan meer, noch landbouw. We zijn alles kwijt", vertelt lokale fokker Mohamed Raihani tegen nieuwsdienst H24Info.

Volgens Raihani zitten fokkers al ruim drie maanden in deze benarde situatie. "Een schaap dat normaal 1.000 DH (€ 95) opbrengt, wordt nu tussen de 200 en 250 DH (€ 18 - € 24) van de hand gedaan. Schapen op de veemarkt zijn ondervoed en verkeren in erbarmelijke staat. Ze worden soms voor 20 DH aangeboden maar zelfs voor die prijs wil niemand ze overnemen.



Ergste droogte in 40 jaar

Marokko wordt momenteel geconfronteerd met een van de ergste droogtes van de afgelopen veertig jaar. De landbouwcampagne wordt ernstig bedreigt. De gemiddelde regenval heeft tot nu toe 75 mm bereikt, ruim 65 procent lager dag het gemiddelde. De droogte zorgt voor een schaarste aan grasland, de omvang van de getroffen gebieden wordt geschat op zeker drie miljoen hectare.

Het gebrek aan neerslag heeft ook gezorgd voor een explosieve toename in de prijzen voor dierenvoer. Boeren betalen momenteel tussen de 40 en 100 procent hogere prijzen. De baal voer, die bovendien van slechte kwaliteit is, kost tussen de 35 en 40 DH (€ 3,20 - € 3,70) en is voor veel boeren onbetaalbaar.



Overheidssteun

De regering heeft 10 miljard DH vrijgemaakt om de economische gevolgen van de droogte aan te pakken. Het programma richt zich op het beschermen van dierlijk en plantaardig kapitaal.

"We hoorden van overheidssteun, maar we hebben nog niets ontvangen", zegt een boer. Grote fokkers slagen er nog steeds in om hun vee tegen redelijke prijzen te verkopen, maar dat geldt niet voor iedereen. "Verschillende kleine fokkers komen met koeien naar de souk en worden gedwongen om ze weer mee naar huis te nemen. Wat te doen met een koe die gemiddeld 20 DH per dag eet?".

Landbouwminister Mohamed Sadiki maakte eind februari bekend ruim 200 miljoen DH te hebben gereserveerd voor het drenken van vee. Het plan voorziet ook in de aanleg van nieuwe waterpunten en de aankoop van tankwagens.

