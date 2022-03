Nederlandse douane onderschept Marokkaanse sinaasappelen, verboden pesticide aangetroffen

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft uit Marokko geïmporteerde sinaasappelen die bestemd waren voor Nederlandse supermarkten uit de handel genomen.

Dat meldt de Europese voedselwaakhond RASFF. Het controleorgaan geeft aan dat er residuen van het gewasbeschermingsmiddel chloorpyrifos werden gevonden in een verhouding van 0,017 mg/kg – ppm. De zaak is door de RASFF als ernstig aangemerkt.

Sinds december 2019 is het gebruik ervan volledig verboden in groenten en fruit en de maximale residulimiet (MRL) is ingesteld op 0,01 mg/kg – ppm.



