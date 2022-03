Peiling: 1 op 12 Nederlanders overweegt Oekraïners in huis te nemen

Een op de twaalf Nederlanders overweegt om Oekraïense vluchtelingen in huis te nemen als dat nodig is, meldt EenVandaag op basis van een peiling onder ruim 21.000 mensen.

"Iemand in huis nemen is een grote stap maar als het echt nodig is, dan denk ik erover", zegt een van de ondervraagden.

Van de ondervraagden zegt 89 procent dat Oekraïense vluchtelingen welkom zijn in Nederland. Een ruime meerderheid, 72 procent, van de Nederlanders zegt bereid te zijn iets te ondernemen voor Oekraïne. Ruim de helft van de ondervraagden wil geld geven. Iets minder dan vier van de tien willen hulpgoederen of kleding doneren.

De meeste Nederlanders zijn ook bereid meer te betalen voor bijvoorbeeld benzine en gas vanwege de sancties die zijn opgelegd aan Rusland. Ook als de Russische invasie lang gaat duren en de sancties dus lang aanhouden. Veel mensen pleiten dan wel voor compensatie, vooral voor de lagere inkomensgroepen.

