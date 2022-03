Marokkanisering CEO-posities bij dochterondernemingen multinationals in Marokko

Multinationals stellen steeds vaker Marokkanen aan om dochterondernemingen in Marokko te leiden.

In 2022 heeft 51 procent van de CEO's van lokale dochterondernemingen van multinationals een Marokkaanse achtergrond, blijkt uit onderzoek uitgevoerd door wervingsbureau IBB Executive onder 152 dochterondernemingen van multinationals.

Voor het onderzoek werden multinationals uit de Verenigde Staten (VS), Frankrijk, Duitsland, Spanje, Engeland, Zweden, Denemarken, China, Japan en Zuid-Korea onderzocht. Het onderzoek besloeg de periode van 2010 tot 2022.

Sinds de jaren vijftig is de internationalisering van bedrijven in een stroomversnelling geraakt met de oprichting van talrijke dochterondernemingen in het buitenland, ook in Marokko. Destijds hadden bedrijven te maken met andere waardesystemen en gedragsnormen en in een poging de managementpraktijken te standaardiseren werden veelal expatriate CEO's aangesteld om dochterondernemingen te leiden.



Marokko was geen uitzondering en bij de keuze voor een CEO werden Marokkaanse managers genegeerd. De keuze voor een exptriate CEO bood immers verschillende voordelen: meer controle over de dochteronderneming, eenvoudigere coördinatie met moederbedrijf, consistentie, naleving van wereldwijde normen en procedures, bedrijfscultuur en de wens om toekomstige leiders op te leiden en te behouden. Bovendien werd het veelvuldige gebruik van expats gerechtvaardigd door de schaarste, of zelfs afwezigheid, van de in het gastland gezochte vaardigheden.

Sinds 2018 zien wervingsbureaus in Marokko dat CEO-posities binnen dochterondernemingen van multinationals steeds vaker een manager van Marokkaanse komaf aanstellen. In januari van dit jaar was zelf 51 procent Marokkaans. In 2010 was dit in slechts 30 procent het geval. Amerikaanse bedrijven in Marokko zijn de trendsetters.



IBB Executive ziet een aantal oorzaken voor de Marokkanisering van CEO-posities. Zo zijn de wevingskosten voor een lokale manager lager dan bij een expat en zorgt het frequente vertrekt van expats voor breuken in de bedrijfsleiding, lokale managers bieden meer stabiliteit en continuering.

Ook hebben multinationals steeds vaker de neiging knooppunten te creëren door functies op regionaal niveau te bundelen om zodoende de opkomst van "landenmanagers", die meer gericht zijn op lokale activiteiten, aan te moedigen.



Het inzetten van Marokkaans talent zorgt tevens voor een beter begrip van de verwachtingen van consumenten die steeds veeleisender zijn en graag meer 'Made in Morocco' willen consumeren.

Tenslotte zorgt de verbeterde Engelse taalvaardigheid in Marokko en de internationale mobiliteit voor een simpelere integratie van lokaal talent.

© Marokko.nl/Medias24 2022