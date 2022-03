Bijna 400 Afghaanse burgers gedood sinds machtsovername Taliban

Sinds de machtsovername door de Taliban zijn in Afghanistan bijna vierhonderd burgers gedood, meldt de VN-mensenrechtenchef Michelle Bachelet.

Daesh-K, een lokale tak van terreurbeweging Daesh, zou verantwoordelijk zijn voor veel slachtoffers.

Bachelet heeft tegen de VN-Mensenrechtenraad in Genève ook gezegd dat meer dan vijftig mensen met vermoedelijke banden met Daesh-K zijn vermoord. Daesh-K is radicaler dan de extremisten van de Taliban, die in augustus aan de macht kwamen. De twee groepen zien elkaar als vijanden.

De mensenrechtenchef herhaalde ook dat de Taliban de rechten en vrijheden van vrouwen hebben ingeperkt. Vrouwen zijn bijvoorbeeld "grotendeels uitgesloten" van de arbeidsmarkt. Bachelet riep op om vrouwen "volledig te laten deelnemen" aan het openbare leven in Afghanistan.



De Taliban kwamen in augustus vorig jaar aan de macht, kort nadat westerse troepen zich na bijna twintig jaar uit Afghanistan hadden teruggetrokken.

Voor de verovering van de hoofdstad Kabul evacueerden landen massaal hun staatsburgers, Afghaanse oud-medewerkers en andere mensen die extra risico lopen onder het bewind van de Taliban.

