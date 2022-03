Tarweprijs loopt verder op, vrees voor wereldwijde tekorten groeit

De tarweprijzen lopen verder op als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Door de oorlog ligt de uitvoer van graan uit het belegerde land stil, maar ook uit Rusland.

Ook kunnen boeren in Oekraïne niet het land op om nieuwe teelten op te zetten, wat ook zal bijdragen aan de tekorten op termijn en daarmee tot hogere prijzen. Dit zal doorwerken in de prijzen die consumenten betalen voor brood, pizza, pasta en andere graanproducten.

Oekraïne en Rusland zijn goed voor meer dan een kwart van de tarwe-export van de wereld. Door de aanhoudende gevechten zijn onder andere havens gesloten waardoor het vervoer stil is komen te liggen en de logistiek in de war is geschopt. De oorlog vormt ook een bedreiging voor het aanplanten van tarwe dit jaar in Oekraïne, omdat boeren bij de gevechten betrokken kunnen raken. De tekorten zullen waarschijnlijk overslaan naar het volgende seizoen, of mogelijk zelfs nog langer.

Op de termijnhandel steeg de prijs van tarwe met circa 7 procent. Daarmee gingen de prijzen verder omhoog, terwijl de tarweprijs vorige week al met 41 procent was gestegen. Dat betekende de hoogste prijsstijging in één week in ruim zestig jaar.



Inflatiedruk

De tarweprijzen staan op hun hoogste niveau sinds de voedselcrisis van 2008. Volgens de Verenigde Naties staan de voedselprijzen al op een historisch hoogtepunt en zullen de prijzen nog verder stijgen. Daardoor zullen de problemen van importeurs nog groter worden en nog meer mensen zullen honger lijden.

Door de oorlog wordt alles duurder. Naast tarwe stijgen ook de prijzen voor energie, metalen en andere gewassen. De opgelopen prijzen wakkeren de inflatiedruk waar de wereldeconomie onder gebukt gaat verder aan.



Maatregelen

Verschillende regeringen nemen ondertussen maatregelen om de binnenlandse voedselvoorziening veilig te stellen. Hongarije verbiedt bijvoorbeeld de uitvoer van graan. Argentinië, Turkije en Indonesië nemen ook maatregelen om de controle over lokale productie te vergroten. En Moldavië, ook al is het maar een klein land, heeft de uitvoer van tarwe, maïs en suiker tijdelijk stopgezet.

De Verenigde Staten, Canada en West-Europa zullen waarschijnlijk meer gaan planten als reactie op de prijsstijging. Probleem is wel dat door de weersextremen, zoals grote droogte of juist erg veel regen, recordoogsten in deze regio's verre van zeker maakt.

