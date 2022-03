Marokko: passagiers- en goederenvervoer dreigt te worden lamgelegd door staking

Professionals in de passagiers- en goederenvervoersector in Marokko starten vanaf maandag een 72-uursstaking

Verschillende vakbonden hadden eind februari opgeroepen tot werkonderbrekingen vanaf 7 maart als gevolg van stijgende brandstofprijzen en het uitblijven van regeringsmaatregelen.

De vakbonden zaten vorige week tevergeefs met transportminister Mohamed Abdeljalil aan de onderhandelingstafel. Volgens vakbondswoordvoerder Mustapha el Karkouri zijn de gesprekken op niks uitgelopen en is er momenteel "geen dialoog" met de regering.

De brandstofprijzen zijn slechts "de druppel die de emmer deed overlopen", zegt de vakbondsman die de regering verantwoordelijk houdt voor het nemen van maatregelen om de impact van de stijging van de brandstofprijzen te verzachten.



Brandstofprijzen nemen "60% tot 80%" van de transportkosten voor hun rekening en als gevolg van de prijsstijging daalt de winstmarge drastisch, zegt el Karkouri. Veel vervoerders vrezen faillissementen.

Ook de taxibranche deelt die zorgen. Inmiddels is de prijs voor een liter benzine in Marokko de 12 DH (€ 1,15) gepasseerd, Voor een liter diesel moet aan de pomp 11 DH (€ 1,05) worden betaald en volgens taxivakbondsman Mohamed Mouttaki geeft elke taxichauffeur nu gemiddeld 30 DH per dag meer uit aan brandstof.



Mouttaki stelt voor om de accijnzen te verlagen. De regering beloofde uiterlijk vorige week met een reactie te komen maar die bleef uit.|

Wat de vakbonden betreft kan de 72-uursstaking worden verlengd totdat de dialoog wordt hervat.

