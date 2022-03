Marokko telt jaarlijks 50.000 nieuwe gevallen van kanker

In Marokko worden jaarlijks 50.000 nieuwe gevallen van kanker vastgesteld.

De meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen is borstkanker (35 procent) en baarmoederhalskanker (11,2 procent). Bij mannen gaat het in 22 procent van de gevallen om longkanker, gevolgd door prostaatkanker (12,6 procent) en lymfoïde kankers (7,9 procent).

De cijfers werden onthuld door minister Khaled Ait Taleb (Volksgezondheid) als reactie op schriftelijke vragen vanuit de Partij van Rechtvaardigheid en Ontwikkeling (PJD). Zorgminister Ait Taleb geeft aan van plan te zijn maatregelen te nemen om het onnodig lijden van kankerpatiënten een halt toe te roepen. Het grootste struikelblok is het geringe aantal oncologen en een gebrek aan regionale behandelcentra.

De fractie wees in haar schriftelijke vragen ook op de relatief hoge prijs voor medicijnen en behandelingen, ook voor mensen met een gemiddeld inkomen.

Volgens de zorgminister is het budget voor de aanschaf van kankergerelateerde geneesmiddelen gestegen van 58 miljoen DH (€ 5,4 miljoen) in 2010 tot 187 miljoen DH (€ 17,4 miljoen) in 2021. Daarboven komen nog de kosten voor de universele gezondheidsdekking en het RAMED-ziekenfonds. Ait Taleb meldt dat in 2021 103.087 patiënten kosteloos werden behandeld.



Om de lange wachttijden in de zorg te verhelpen heeft het zorgministerie besloten dat RAMED-patiënten terecht kunnen bij elk zorgcentrum in het land. Ook worden kankerpatiëntjes van onder de vijf jaar gratis behandeld.

Marokko telt elf oncologiecentra die in samenwerking met de Anti-Kanker-Stichting van Prinses Lalla Salma zijn uitgerust, aldus Ait Taleb. Ook zijn er twee oncologieafdelingen in academische ziekenhuizen van Rabat en Casablanca gespecialiseerd in eierstok-, baarmoeder- en borstkanker.

De komst van de centra hebben het mogelijk gemaakt om geografische barrières te verminderen en patiënten dichter bij diagnostische en behandelingsdiensten te brengen, alsook de kwaliteit van patiëntenzorg te waarborgen, aldus zorgminister Ait Taleb.

© MAROKKO.NL 2022