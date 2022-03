China zegt dat VS Aziatische NAVO proberen op te richten

De Verenigde Staten proberen met hun defensiestrategie in het gebied rond de Indische en Grote Oceanen een Aziatische versie van de NAVO op te richten.

Dat zegt de Chinese minister van Buitenlandse Zaken Wang Yi. "Maar ze zijn gedoemd te falen", aldus Wang.

"De perverse acties zijn tegengesteld aan de wensen van de regio, die om vrede, ontwikkeling en samenwerking gaan", zei Wang. Verschillende landen in de regio hebben in navolging van Europese landen die aan Rusland grenzen de banden met de VS aangehaald, om zich zo van bescherming tegen het dominante China te verzekeren. Onder meer Japan, India en Vietnam hebben onenigheid met China over grensgebieden.

Maar Taiwan is het grootste pijnpunt voor de Chinezen. Het democratisch bestuurde eiland wordt door China gezien als een afvallige provincie. De communistische volksrepubliek probeert het eiland diplomatiek te isoleren. Chinese leiders willen niet dat andere landen Taiwan behandelen als een onafhankelijke staat.



Wang waarschuwde dat verdere toenadering van de VS tot Taiwan niet goed zou aflopen. "Het zou Taiwan niet alleen in een onzekere toestand duwen, maar ook ondraaglijke consequenties voor de Amerikaanse zijde betekenen", aldus Wang. Hij zei ook dat "Taiwan uiteindelijk terug in de omarming van het vaderland zou komen."

Wang benadrukte nog dat China's relatie met Taiwan "totaal niet vergelijkbaar" is met Ruslands relatie met Oekraïne.

