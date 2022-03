Omicrongolf leeft op, aantal positieve coronatests stijgt snel

Nu veel coronaregels zijn versoepeld, begint het aantal positieve tests weer op te lopen.

In de afgelopen week zijn aanzienlijk meer besmettingen vastgesteld dan in de week ervoor. Om hoeveel nieuwe gevallen het precies gaat, wordt dinsdag duidelijk. Dan komt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) met zijn wekelijkse overzicht.

De weekcijfers worden voor de 88e keer gepubliceerd, in week 107 van de epidemie in Nederland. Het kabinet heeft in de afgelopen weken onder meer het coronatoegangsbewijs grotendeels afgeschaft. Mensen hoeven daarnaast geen 1,5 meter afstand meer van elkaar te houden en hoeven onder meer in cafés geen mondkapje te dragen. In de delen van het land waar veel mensen carnaval vieren, zijn nu een paar grote brandhaarden ontstaan, zoals Den Bosch.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid registreerde in de afgelopen zes dagen meer dan 373.000 nieuwe gevallen, gemiddeld ruim 62.000 per dag. Het weekcijfer zou daarmee kunnen uitkomen op 430.000 tot 450.000. Dat zou een stijging van 75 tot 80 procent zijn ten opzichte van vorige week. Toen meldde het RIVM zo'n 246.000 positieve tests in een week tijd.



Het instituut meldt dinsdag ook hoeveel mensen met corona onder de leden in een ziekenhuis zijn beland, en hoeveel sterfgevallen door toedoen van het virus zijn geregistreerd. Vorige week ging het om 998 nieuwe opnames, waarvan 88 op de intensive cares, en 63 sterfgevallen.

Het kabinet besluit volgende week of de volgende stap in de versoepelingen kan worden gezet. Het 'weegmoment' is op 15 maart. Dan wordt het advies over thuiswerken misschien aangepast, net als de mondkapjesplicht in het openbaar vervoer.

© ANP 2022