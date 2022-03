Ex-president Oekraïne roept Zelenski op de oorlog te staken

De voormalige Oekraïens president Viktor Janoekovitsj vindt dat staatshoofd en voormalig-komiek Volodimir Zelenski op moet geven in de oorlog tegen Rusland.

"U bent persoonlijk verplicht het bloedvergieten te stoppen en koste wat kost een vredesakkoord te sluiten", schreef de pro-Russische politicus in een bericht dat dinsdag door het Russische staatspersbureau RIA Novosti is verspreid.

"Dit is wat Oekraïne, de Donbas en Rusland van u verwachten", zei de ex-president. Volgens hem zouden de westerse partners van Kiev zo'n stap ook toejuichen.

Janoekovitsj werd in 2014 afgezet tijdens protesten door pro-westerse demonstranten. Sindsdien leeft de 71-jarige in ballingschap in Rusland. In zijn thuisland werd hij bij verstek veroordeeld tot dertien jaar gevangenisstraf wegens hoogverraad.

