President Xi roept op tot 'maximale terughoudendheid' in Oekraïne

De Chinese president Xi Jinping heeft opgeroepen tot "maximale terughoudendheid" in Oekraïne.

Dat deed hij in een videogesprek met de Franse president Emmanuel Macron en de Duitse bondskanselier Olaf Scholz over de crisis, die door Xi als "zwaar verontrustend" is omschreven.

Rusland en Oekraïne zijn al drie keer bijeengekomen voor onderhandelingen, maar die leverden geen doorbraak op. De Chinese president hoopt dat "de gesprekken doorgaan zodat er resultaten worden bereikt en een grootschalige humanitaire crisis wordt voorkomen", aldus de Chinese staatszender CCTV.

Volgens Xi moet verdere escalatie in Oekraïne worden voorkomen. Hij zei dat Frankrijk en Duitsland zich moeten inspannen om de negatieve gevolgen van de crisis te beperken en uitte ook zijn zorgen over de wereldwijde economische gevolgen van de sancties voor Rusland.



China heeft de Russische invasie in Oekraïne niet veroordeeld, maar heeft ook niet expliciet zijn steun uitgesproken. Het land stuurt wel humanitaire hulp naar Oekraïne.

De Chinese buitenlandminister Wang Yi verklaarde maandag dat Beijing bereid is om als bemiddelaar op te treden, maar zei ook dat de vriendschap tussen China en Rusland ondanks de oorlog "ijzersterk" is.

