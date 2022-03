Racistische benadering vluchtelingen geeft Palestijnse Kefah Allush dubbel gevoel

Programmamaker Kefah Allush voelt zich er heel ongemakkelijk bij dat er over vluchtelingen van verschillende komaf anders wordt gedacht en gesproken in Nederland.

Dat zei hij dinsdag in gesprek op NPO Radio1. Allush zei dit naar aanleiding van de vele berichten over vluchtelingen uit Oekraïne.

"Het is een cliché dat nieuwsfeiten en het perspectief dat je daarop hebt wordt beïnvloed door de plek waar je bent en je omgeving", aldus de EO-coryfee. "Maar het geeft een ongemakkelijk gevoel dat berichten over mensen die fysiek op jou lijken altijd erger lijken. Ik snap dat het zo werkt, maar ik vind het toch heel ongemakkelijk."

Allush voelt zich als Nederlands burger erg betrokken bij Oekraïne. "Maar tegelijkertijd lijk ik fysiek niet op de mensen waar nu door gevochten wordt in Oekraïne", zegt hij. Allush groeide op in Vlaardingen maar is van Palestijnse komaf. "Ik lijk op die ándere vluchtelingen, op die mensen waarvan de VVD roept dat het geen échte vluchtelingen zijn. Dat maakt het voor mij nog veel ingewikkelder."

De programmamaker was de afgelopen anderhalve week voor een nieuw programma aan de andere kant van de wereld. Hij maakte opnames op diverse plekken in de Indische Oceaan.

"Het was heel vreemd dat het nieuws over Oekraïne daar werd benaderd zoals wij strijd in Myanmar of het Midden-Oosten zien. Het is ver weg, och och, en dan ga je weer door. Het wordt daar veel minder heftig en urgent ervaren dan in Nederland."

© ANP 2022