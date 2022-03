RIVM: aantal coronagevallen stijgt snel door carnaval en versoepelingen

Het aantal nieuwe coronagevallen neemt snel toe, na weken van daling. Dat komt door de versoepelingen van de coronaregels in de horeca, die samenvielen met carnaval.

Vooral in de regio's waar mensen carnaval vieren, stijgt het aantal positieve testuitslagen. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) registreerde in de afgelopen zeven dagen 439.775 positieve tests. Dat is een toename van bijna 79 procent ten opzichte van de week ervoor. Toen waren er nog geen 250.000 bevestigde besmettingen.

Het aantal ziekenhuisopnames steeg licht. In totaal belandden 1171 mensen in een ziekenhuis met corona onder de leden, tegen 1118 een week eerder.. Dit zijn niet alleen mensen die vanwege de besmetting in het ziekenhuis moesten worden opgenomen, maar ook mensen met andere klachten die toevallig corona bleken te hebben. De cijfers maken hier geen onderscheid in.

Intensive care

Van de 1171 opgenomen mensen belandden er 82 op een intensive care, terwijl een week eerder 98 coronapatiënten op een intensive care waren beland. Het aantal gemelde sterfgevallen daalde, van 63 naar 56.



Bron- en contactonderzoekers vroegen enkele duizenden positief geteste mensen, als steekproef, hoe ze het virus hebben opgelopen. Bij één op de vijf kwam het door een bezoek aan de horeca, een bijna even grote groep raakte besmet op een feest of een borrel.

Reproductiegetal

Het zogeheten reproductiegetal staat nu precies op 1. Dat is het hoogste niveau sinds eind januari. Het cijfer geeft aan hoe snel het virus zich verspreidt. Als het onder de 1 is, daalt het aantal besmettingen. Hoe verder het erboven komt, hoe sneller het aantal positieve tests stijgt.

