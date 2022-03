Rutte: koopkrachtdaling vrijwel zeker niet te voorkomen

Het is vrijwel ondenkbaar dat het kabinet nog kan voorkomen dat de koopkracht van huishoudens dit jaar achteruitgaat.

Het zou "illusoir" zijn daar garanties over te geven, heeft minister-president Mark Rutte gezegd in de Tweede Kamer in antwoord op mondelinge vragen van SP-leider Lilian Marijnissen.

Door de oorlog in Oekraïne zijn de toch al flink opgelopen prijzen van energie en brandstof de afgelopen dagen nog veel verder gestegen. Het kabinet denkt nog na over maatregelen om de gevolgen daarvan voor burgers zo beperkt mogelijk te houden. Maar veel meer dan "dempen" zit er niet in, waarschuwt Rutte alvast.

Door de oorlog is "een echt andere realiteit ontstaan, met verregaande gevolgen voor ons deel van de wereld", aldus Rutte. Grootschalige verstoringen van aanvoerlijnen, van de energievoorziening en van het internationaal kapitaalverkeer zullen onvermijdelijk een impact hebben."Die is nu nog nauwelijks te overzien, maar ik sluit niet uit dat die aanzienlijk is."



Beloftes

Marijnissen vindt dat het kabinet zijn beloftes over de koopkracht niet nakomt, en pleit ervoor de belasting op energie te verlagen en de rekening bij grote bedrijven en mensen met hoge inkomens te leggen. GL-voorman Jesse Klaver riep het kabinet op de energieprijzen te bevriezen.



Rutte ging niet specifiek in op de verschillende pleidooien uit de Kamer. Hij verwees naar de cijfers waar het Centraal Planbureau (CPB) woensdag mee komt, en die volgens ingewijden een forse koopkrachtdaling voorspellen. Die gaat het kabinet zo snel mogelijk analyseren, en daarna bespreken met de Kamer.

Het kabinet is daarbij bereid "aan alle knoppen te draaien om dit probleem onder controle te krijgen", zei Rutte. "Ik heb al gezegd dat er geen taboes zijn.".

Maar hij wilde niet ingaan op concrete voorstellen vanuit de Kamer, of vooruitlopen op de CPB-cijfers.

