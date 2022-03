Brussel werkt aan sanctie-arsenaal tegen nepnieuws

De Europese Unie moet verspreiders van nepnieuws over de hele wereld voortaan kunnen straffen, vindt de Europese Commissie.

Wie zich daaraan schuldig maakt, zou moeten vrezen voor een inreisverbod en de bevriezing van zijn Europese tegoeden, als het aan de buitenlandchef van de unie ligt.

Hoge buitenlandvertegenwoordiger Josep Borrell werkt aan een nieuw arsenaal van strafmaatregelen dat de EU-landen hiertegen in stelling kunnen brengen, vertelde hij dinsdag in het Europees Parlement. Bijvoorbeeld tegen Russische zenders die als "kwaadaardige spreekbuis" zouden dienen voor het Kremlin.

Nu kan de EU alleen strafmaatregelen opleggen aan verspreiders van misleidende informatie in een land waar al een sanctieregime voor is afgesproken. Wanneer Borrell zijn plannen wil presenteren liet hij in het midden. Als de EU-landen ermee instemmen, kunnen ze de nieuwe sancties in het vervolg opleggen als ze het eens zijn over doelwitten.



Talloze waarschuwingen

Die zouden de toegang tot in de EU ondergebracht geld te verliezen. Ook mogen Europese bedrijven en burgers geen zaken meer met hen doen. Gestrafte personen zouden de unie niet meer in mogen.

De Brusselse zorgen over misleidende informatie in pers en sociale media zijn de afgelopen jaren alleen maar gegroeid. Na talloze waarschuwingen voor nepnieuws over de coronapandemie en eerder over bijvoorbeeld brexit is de commissie nu vooral beducht voor wat burgers voorgeschoteld krijgen over het conflict met Rusland.

