Inlichtingenchef VS: Poetin laat zich niet afschrikken

De Amerikaanse inlichtingenchef Avril Haines verwacht niet dat de Russische president Vladimir Poetin wordt afgeschrikt door de gevolgen van internationale sancties en tegenslagen in Oekraïne

Ze verwacht dat hij de strijd in het land mogelijk verder opvoert. "Onze analisten zijn van mening dat het onwaarschijnlijk is dat Poetin zich door dergelijke tegenslagen laat afschrikken en in plaats daarvan kan escaleren", zei ze tijdens een hoorzitting in het Huis van Afgevaardigden over wereldwijde bedreigingen.

CIA-baas William Burns sprak dezelfde verwachting uit. "Ik denk dat Poetin op dit moment boos en gefrustreerd is. Hij zal waarschijnlijk zijn inspanningen verdubbelen en proberen het Oekraïense leger te verslaan zonder rekening te houden met burgerslachtoffers", aldus Burns.

De CIA-directeur vertelde de parlementsleden dat tussen 2000 en 4000 Russische militairen zijn gesneuveld tijdens gevechten in Oekraïne. In Moskou werd afgelopen week nog gesproken over circa vijfhonderd omgekomen soldaten, terwijl Oekraïne het zondag op meer dan 11.000 manschappen hield.

