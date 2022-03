VS verbieden import fossiele brandstoffen uit Rusland

De Verenigde Staten verbieden de import van fossiele brandstoffen uit Rusland. Dat heeft president Joe Biden in een toespraak bekendgemaakt.

Met de stap wil het Witte Huis de druk verhogen op Rusland, dat voor een groot deel van zijn inkomsten afhankelijk is van de verkoop van olie, gas en kolen.

Overigens voeren de VS slechts een klein deel van hun olie en gas uit Rusland in. Biden liet weten dat hij met het verbod "een belangrijke ader van de Russische economie" aanpakt. "We zullen Poetins oorlog niet subsidiëren." Het Amerikaanse verbod geldt voor olie, gas en kolen.

Ook het Verenigd Koninkrijk pakt Rusland aan, maar kondigt aan dat een verbod op de import van olie aan het einde van het jaar ingaat. Dat moet bedrijven en markten de kans geven om te schakelen. Daarbij wil de overheid bedrijven ook gaan helpen zodat de gewone burger niets merkt van de overgang. De import van gas pakt Londen nog niet aan, maar ook daar wordt naar gekeken.



Grootste tegenstanders

Het Verenigd Koninkrijk was, samen met Duitsland, een van de grootste tegenstanders van een gezamenlijk Europees-Amerikaans importverbod op Russische fossiele brandstoffen.

De Europese landen zijn veel afhankelijker van Rusland voor hun energiebehoefte dan de VS. Met name gas is belangrijk voor de economie. De Amerikaanse beslissing om het importverbod in te stellen is wel in samenspraak met de Europese bondgenoten genomen.



Tot nu toe zijn Russische fossiele brandstoffen grotendeels vrijgesteld van sancties omdat Europese landen hun eigen economie niet te hard willen treffen. Wel kondigde de Europese Commissie plannen aan om de afhankelijkheid van Russisch gas al dit jaar drastisch te verminderen.

Verschillende landen zijn ook al op zoek naar andere bronnen van gas. Zo heeft Italië al gesproken met Algerije en Qatar om meer gas te leveren.

