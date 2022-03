Madrid bezorgd over vermeende opening Catalaanse ambassade in Marokko

De Catalaanse ambassade voor Noord-Afrika gaat verhuizen van Tunesië naar Marokko.

Dat heeft Victoria Elsina, buitenlandadviseur voor de Catalaanse regering, maandag bekend gemaakt.

De reden voor de verhuizing is onduidelijk maar volgens de Spaanse pers zal de vermeende verwelkoming door Rabat niet bijdragen aan een verbetering van de diplomatieke betrekkingen tussen Marokko en Spanje. Madrid is fel tegen het bestaan van buitenlandse diplomatieke vertegenwoordiging voor de afscheidingsbeweging, ondanks dat de regio zelfbestuur heeft.

De aankondiging komt op het moment dat de betrekkingen tussen Spanje en Marokko weer onder druk zijn komen te staan als gevolg van de meest recente migratie-invasie in de Spaanse exclave Melilla vorige week. 1.200 sub-Sahara migranten beklommen het 6-meter hoge hekwerk dat Melilla afbakent. Zo'n 600 van hen slaagden er uiteindelijk in de exclave te betreden.



Ondanks dat de Spaanse buitenlandminister José Manuel Albares heeft laten weten in nauw contact te staan met Rabat en dat hij, met het oog op de toekomst, de meest recente migratie-invasie achter zich wil laten ontvangt hij veel kritiek vanuit oppositiepartijen. De Spaanse Volkspartij (PP) en het extreemrechtse VOX hekelen de fluwelen handschoen waarmee de regering van Pedro Sanchez de diepgewortelde problemen met Marokko aanpakt.

De Catalaanse regering heeft verschillende vertegenwoordigingen in het buitenland, vooral in Europa. Zo is er een ambassade in Parijs, Brussel, Rome, Londen, Berlijn, Washington D.C., Wenen en Lissabon. De poppenkast die van Tunesië naar Marokko zal verhuizen bestrijkt heel Noord-Afrika.

© MAROKKO.NL 2022