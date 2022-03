Marokko afwezig op ranglijst beste ziekenhuizen ter wereld

De ranglijst met de beste ziekenhuizen ter wereld bevat geen enkel ziekenhuis in Marokko en slechts twee zorginstellingen uit de Arabische wereld.

Dat blijkt uit de nieuwe ranglijst, inmiddels de vierde editie, van de 150 beste ziekenhuizen die jaarlijks wordt opgesteld door Newsweek en Statista.

De auteurs van het onderzoek menen dat het belangrijkste kenmerk van 's werelds toonaangevende ziekenhuizen het vermogen is om patiënten hoogwaardige zorg te blijven bieden, belangrijk medisch onderzoek uit te kunnen voeren terwijl de wereld middenin een pandemie verkeert.

Ruim 80.000 medische experts (artsen, ziekenhuisbeheerders, gezondheidswerkers) uit 27 landen hebben meegedaan met de online-enquête. De deelnemers werd gevraagd ziekenhuizen in hun land en in andere landen aan te bevelen. Het aanbevelen van hun werkgevende zorginstelling is niet toegestaan.



Het onderzoek was daarnaast ook gebaseerd op resultaten van patiëntervaringen en omvatten thema's zoals ​​algemene ziekenhuistevredenheid, ziekenhuisaanbeveling en tevredenheid met de verleende medische zorg.

Ook werden belangrijke medische prestatie-indicatoren (KPI's) van ziekenhuizen meegenomen. Denk daarbij aan zaken zoals de kwaliteit van de behandeling, hygiënemaatregelen, patiëntveiligheid en het ratio van aantal patiënten versus artsen en verpleegkundigen.



Het onderzoek omvatte meer dan 2.200 ziekenhuizen in 27 landen. De 150 beste ziekenhuizen staan in 21 landen. De ranglijst telt dit jaar drie nieuwe binnenkomers; Colombia, Saoedi-Arabië (#126) en de Verenigde Arabische Emiraten (VAE, #129).

De Mayo Clinic in de Verenigde Staten (VS) staat bovenaan. De VS voeren de lijst aan met 33 ziekenhuizen, gevolgd door Duitsland (14), Italië en Frankrijk (10 elk) en Zuid-Korea (8).

