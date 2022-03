Bourita: VS belangrijk voor relatie Marokko en Israël

De rol van de Verenigde Staten (VS) is "essentieel" bij het versterken van de relatie tussen Marokko en Israël.

Dat zei minister Nasser Bourita (Buitenlandse Zaken) vandaag in Rabat tijdens een ontmoeting met de Amerikaanse staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken, Wendy Sherman.

Volgens Bourita is het van belang dat de samenwerking tussen Marokko, de VS en Israël plaatsvind in "overeenstemming met gemeenschappelijke belangen" en dat daarbij een duidelijke visie bestaat voor vrede in het Midden-Oosten. Die rust kan alleen op basis van de tweestatenoplossing, in het kader van de grenzen van 1967 en met Oost-Jeruzalem als hoofdstad van de Palestijnse staat.

Ook moet er overeenstemming zijn over hoe de bilaterale betrekkingen kunnen bijdragen aan de veiligheid en stabiliteit in de Sahel-regio, in Libië en in Afrika als geheel.



De ontmoeting tussen de twee diplomaten vond plaats op Internationale Vrouwendag (8 maart) en dat is volgens Bourita gelegenheid om te praten over de hervormingen die Marokko ondergaat om vrouwen in staat te stellen om van "hun sociale, economische en wettelijke rechten te genieten".

Over de situatie in Oekraïne bleef Bourita terughoudend en verwees hij naar eerdere officiële verklaringen van Rabat waarin werd opgeroepen tot terughoudendheid en de verwelkoming van initiatieven die kunnen leiden tot een vreedzame oplossing voor het gewapende conflict.

