Duitse geheime dienst mag extreemrechtse oppositiepartij AfD in de gaten houden

De Duitse binnenlandse veiligheidsdienst mag de rechts-nationalistische oppositiepartij Alternative für Deutschland (AfD) in de gaten houden als bedreiging voor de democratie, vinden Duitse rechters.

Een jaar geleden had een rechtbank het verscherpte toezicht op de AfD nog verboden na bezwaren van de partij. Die klacht is nu verworpen, melden Duitse media.

De autoriteiten verdenken de AfD van banden met rechtsextremisten. De geheime dienst mag voortaan bijvoorbeeld gesprekken van leden afluisteren.

De AfD kan nog bezwaar maken. De partij, tot de laatste verkiezingen de grootste oppositiepartij in het parlement, werd in 2013 opgericht uit onder meer onvrede over de euro.

Door interne strijd en rivaliteit maakte de partij een verdere ruk naar rechts, tegen de islam en "buitenlanders". De radicaalste vleugel binnen de AfD is weliswaar ontbonden, maar betrokkenen oefenen nog veel invloed uit, aldus de rechters.

