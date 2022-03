Algerijnse president wijst Spaanse premier op exportverbod Algerijns gas naar Marokko

De Algerijnse regeringsleider Abdelmadjid Tebboune heeft zijn Spaanse ambtgenoot Pedro Sanchez gewaarschuwd voor de export van Algerijns gas naar Marokko.

De twee staatshoofden zouden elkaar zondag telefonisch hebben gesproken, melden ingewijden aan het Spaanse dagblad El Mundo. Sanchez bedankte Tebboune voor het voortzetten van de energiesamenwerking maar het Algerijnse staatshoofd liet weten niet te willen dat gas uit zijn land bij buurland Marokko terecht komt.

Algerije stopte in november vorig jaar met gasleveringen aan Spanje via EMPL, de gaspijpleiding die Algerije via Marokko met het Spaanse vasteland verbindt. Sindsdien gebruikt Algerije het Medgaz-traject om Spanje van gas te voorzien.

De EMPL-gaspijpleiding werd 25 jaar geleden (1996) in gebruik genomen en verplaatste jaarlijks ruim 10 miljard kubieke meter Algerijns aardgas. Nu het traject niet meer wordt gebruikt door Algerije besloot Marokko om de leidingen die door het eigen land en onder de Middellandse-Zee lopen te gebruiken om gas vanuit Spanje naar Marokko te vervoeren.



Algerije heeft Spanje echter gewaarschuwd en aangegeven niet te willen dat bij het veranderen van de transportrichting in de pijpleiding Algerijns gas wordt doorverkocht aan Marokko. Tebboune zou ook zijn ongenoegen hebben geuit over de Spaanse minister Teresa Ribera Rodríguez (Milieu). Ze gaf begin februari aan bereid te zijn Marokko te helpen bij het bemachtigen van gas.

Rabat is helemaal niet geïnteresseerd in Algerijns gas maar is van plan om vloeibaar gas (LNG) elders aan te schaffen en deze per zeevracht aan Spanje te leveren. Gas wordt doorgaans vloeibaar gemaakt zodat deze makkelijker kan worden getransporteerd.



Marokko beschikt echter nog niet over eigen faciliteiten om vloeibaar gas weer om te zetten naar gas en heeft Madrid gevraagd om de hervergassingsfaciliteiten in Spanje te gebruiken. Na vergassing in Spanje zal het gas via de EMPL-pijpleiding in Marokko terecht komen.

De Spaanse hulp is maar van korte duur nodig, Marokko werkt in de haven van Mohammedia aan het bouwen van terminals om in de toekomst zelf LNG te kunnen vergassen.

