Rusland kan gesloten fabrieken westerse bedrijven nationaliseren

Rusland kan fabrieken van westerse bedrijven die zijn gesloten vanwege de oorlog in Oekraïne gaan nationaliseren. Dat heeft een hooggeplaatste functionaris van de Russische regeringspartij gezegd.

Grote buitenlandse bedrijven als bijvoorbeeld Volkswagen en Mercedes-Benz hebben fabrieken in Rusland gesloten. Andrej Turchak van de partij Verenigd Rusland van president Vladimir Poetin, stelt nu voor om die fabrieken te nationaliseren. Volgens hem is de sluiting van die locaties een oorlogsverklaring aan Rusland en het Russische volk. "Het is een extreme maatregel, maar we tolereren niet dat we in de rug gestoken worden en we zullen onze mensen beschermen."

In de verklaring verwees hij naar verschillende Finse levensmiddelenproducenten die hebben aangekondigd te stoppen met productie in Rusland. Het gaat onder meer om het bedrijf Fazer dat brood, gebak en chocolade maakt. Fazer heeft drie bakkerijen in Sint-Petersburg en één in Moskou, met circa 2300 werknemers.

