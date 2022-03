Marokko: in Nederland afgekeurde sinaasappelen betreft slechts enkele partij

De partij sinaasappelen die eerder deze maand werden onderschept door Nederland betrof slechts een enkele partij.

Dat meldt de Marokkaanse voedingswarenautoriteit ONSSA woensdag.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit NVWA had een lading Marokkaanse sinaasappelen uit de handel genomen nadat de Europese voedselwaakhond RASFF een verboden hoeveelheid residuen van het gewasbeschermingsmiddel chloorpyrifos had aangetroffen.

ONSSA heeft met informatie van RASF de boomgaard opgespoord waar de onderschepte sinaasappelen vandaan kwamen en geeft aan dat de detectie van de overmatige hoeveel pesticide alleen betrekking had op deze enkele partij sinaasappelen en niet op alle geïmporteerde sinaasappelen uit Marokko.



De Marokkaanse voedselwaakhond benadrukt dat groenten en fruit uit Marokko "veilig en van hoge kwaliteit" zijn. Van de 200 meldingen die de Europese waakhond in 2022 heeft gemaakt ging er slechts één over producten uit Marokko. Ook is het gebruik van het middel chloorpyriofos sinds 10 februari 2022 verboden in alle citrusculturen in Marokko.

Marokkaanse exportproducten worden onderworpen aan systematische analytische controle op residuen van bestrijdingsmiddelen en producten die niet aan de normen voldoen worden afgekeurd, aldus ONSSA.

© MAROKKO.NL 2022