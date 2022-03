Marokko: ruim een vijfde leidinggevenden is vrouw

Meer dan 18 procent van de leidinggevende functies in het openbaar bestuur in Marokko wordt bekleed door vrouwen.

Dat meldt gedelegeerde minister Ghita Mezzour (Digitale transitie en Administratieve hervorming) dinsdag tijdens een interministeriële bijeenkomst over gendergelijkheid in de openbare dienst.

In 2012 bedroeg het aandeel nog 10 procent. Ook is de vertegenwoordiging van vrouwen in verantwoordelijke functies in de openbare dienst gestegen van 16 procent in 2012 naar 25 procent in 2021.

Volgens Leila Rahiwi, VN-vrouwenvertegenwoordiger uit de Maghreb-regio, is de aanwezigheid van vrouwen in besluitvormingsposities nog steeds niet representatief, vooral in hogere functies en overheidsdiensten.



Rahiwi heeft meerdere initiatieven genomen die gericht zijn op het versnellen van het bereiken van gendergelijkheid.

Een scala aan juridische hervormingen moet leiden tot meer benoemingen van vrouwen op hoge functies in de openbare dienst.

