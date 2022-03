Graanvoorraden Marokko voldoende voor vier maanden

Met de graanvoorraden van Marokko kan het land nog vier maanden vooruit.

Dat meldt de voorzitter van de Nationale Federatie van Meelfabrieken (FNM), Abdelkader Alaoui, aan nieuwsdienst Médias24. De voorraad bestaat gedeeltelijk uit de nationale productie van gerst en tarwe, die in 2021 werd geschat op zo'n 103 miljoen kwintalen.

De Marokkaanse regering heeft een reeks stimuleringsmaatregelen ingevoerd om de inzameling van de nationale productie van tarwe te bevorderen. Exploitanten blijven voorraden aanleveren terwijl prijsstijgingen worden opgevangen door de staat.

Het Russisch-Oekraïense conflict heeft veel invloed op internationale graanprijzen en braken zelfs door de piek van $ 450 per ton. De enorme prijsstijging weerhoudt Marokkaanse importeurs er echter niet van om graan te blijven kopen, dankzij de stimuleringsmechanismen zoals de afschaffing van douanerechten en de subsidie op invoerprijzen.



De invoer van tarwe gebeurt volledig via particuliere marktdeelnemers. Met uitzondering van aanbestedingen voor gesubsidieerde gerst voor vee, grijpt de staat niet rechtstreeks in bij de invoer. Zo verkoopt de importeur tarwe aan fabrieken tegen een vaste prijs van 270 DH per kwintaal.

Het prijsverschil wordt gecompenseerd door de staat waardoor handelaren zich meer zorgen maken over de beschikbaarheid van goederen dan over het prijsniveau. Exportverboden door Oekraïne en Rusland dwingen handelaren om elders in te kopen.



Volgens Alaoui importeert Marokko doorgaans zo'n 600.000 ton (6 miljoen kwintalen) tarwe vanuit Oekraïne. Marokkaanse handelaren hebben in oktober bestellingen geplaatst voor leveringen van in totaal 550.000 ton in november 2021 en kijken nu naar andere markten zoals Argentinië, Brazilië en Frankrijk voor leveringen in maart, april en mei.

Door de droogte in het land en het gevaar voor de landbouwcampagne zijn handelaren bezig met importen voor juli en augustus en hoogstwaarschijnlijk de rest van het jaar.

