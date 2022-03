Melilla: Marokkaanse grenswerkers voorkomen nieuwe grensbestorming: 1000 migranten

Marokkaanse veiligheidstroepen hebben dinsdag opnieuw weten te voorkomen dat sub-Sahara migranten de grens met Melilla overstaken.

De politie van Melilla zei in een verklaring dat de interventiemacht van de Guardia Civil om ongeveer zes uur 's ochtends "een grote groep van ongeveer duizend migranten op een gecoördineerde en georganiseerde manier het (Melilla) hek naderde, voordat ze zich opsplitsten in meerdere groepen.".

Om ongeveer acht uur 's ochtends wist een van de groepen, bestaande uit ongeveer 400 mensen, het hek te bereiken, maar volgens de verklaring hielden Marokkaanse veiligheidstroepen hen tegen. Geen van deze mensen slaagde er uiteindelijk in om het hek naar Melilla over te steken.

Vorige week woensdag zagen autoriteiten in Melilla de grootste illegale migratiepoging ooit; zo'n 2500 mensen probeerden binnen te komen. Op donderdag en vrijdag volgden er nog twee pogingen, met respectievelijk 1.200 en 1.000 mensen.



Lokale autoriteiten werden overrompeld door het hoge aantal, het hoogste in enkele jaren tijd. In totaal wisten 871 migranten op woensdag en donderdag Melilla binnen te komen, vergeleken met 1.092 in heel 2021.

Volgens de lokale overheid hadden sommige migranten stokken bij zich en gooiden ze stenen naar de grenswachten. Bij de grensbestorming raakten veel migranten gewond. Ook verschillende grenswachten riepen verschillende verwondingen op.

